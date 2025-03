Polizei Hagen

POL-HA: Versuchter Einbruch in Hasper Kiosk

Hagen-Haspe (ots)

In der Nacht auf Mittwoch (26.03.2025) schlugen bislang unbekannte Täter die Fensterscheibe eines Kiosks in Haspe ein. Ein Sicherheitsdienst rief die Polizei gegen 02.00 Uhr zu dem Geschäft in der Kölner Straße. Die Beamten erkannten ein Loch in einem der Fenster im rückwärtigen Bereich und umstellten das Gebäude. Eine Durchsuchung des Kiosks zeigte, dass offenbar niemand in die Räumlichkeiten eingestiegen war. Die Kripo übernahm die Ermittlungen noch am Tatort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der 02331-986 2066. (sen)

