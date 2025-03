Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Wehrversammlung 2025 der Feuerwehr Ratingen - Ein feierlicher Abend voller Ehrungen und Ausblicke

Ratingen

Der Leiter der Feuerwehr, Markus Feier, eröffnete in einer sehr gut gefüllten Stadthalle die Wehrversammlung 2025. In seiner herzlichen Begrüßung konnte er zahlreiche Gäste aus dem Feuerwehrwesen, den Blaulichtorganisationen, dem Landtag sowie dem Stadtrat und der Stadtverwaltung willkommen heißen. "Schön, Sie alle als Gast bei uns zu haben!" rief Feier und leitete damit einen feierlichen Abend ein.

In seiner nachfolgenden Rede schloss sich der 1. Beigeordnete, Patrick Anders, den Worten seines Vorredners an und betonte die zentrale Bedeutung der Feuerwehr für die Stadt Ratingen. Er lobte die unermüdliche Unterstützung der beruflichen und ehrenamtlichen Kräfte in den vergangenen Jahren. "Die Erhaltung und der Ausbau der Schlagkraft unserer Feuerwehr sind unerlässlich", so Anders.

Markus Feier präsentierte anschließend einen Rückblick auf das vergangene Jahr sowie die bevorstehenden Herausforderungen. Mit 22.783 Alarmierungen von Feuerwehr und Rettungsdienst wurde erneut ein sehr hoher Wert erreicht. Besonders bemerkenswert waren die 2.307 Feuerwehralarmierungen, die einen neuen Höchststand darstellen. Auch die Personalentwicklung erfreut sich eines positiven Trends: Mit 711 Mitgliedern wurde eine neue Rekordzahl erreicht. Die Aufgaben im Bereich Bevölkerungsschutz, sei es durch Naturkatastrophen oder Fragestellungen wie Krieg und Energiemangellage, erfordern von der Feuerwehr mehr als nur den regulären Dienstbetrieb. Die erfolgreiche Personalentwicklung der Berufsfeuerwehr mit Ausbildung an der neuen Kreisfeuerwehrschule hat sich bereits bewährt.

Im Rettungsdienst stellen die Herausforderungen des angespannten Arbeitsmarktes neue Anforderungen an die Vergabe von Leistungen. Leider ist die Zielerreichung im Brandschutz weiterhin gesunken und liegt beim Schutzziel 1 bei nur 40 %. Hier wird die Notwendigkeit der Umsetzung des neuen Brandschutzbedarfsplans noch deutlicher.

Ein Highlight der Versammlung war der große Teil der Beförderungen, Ernennungen und Funktionsbestellungen. Feuerwehrkräfte wurden in neue Positionen berufen, darunter Staffel-, Gruppen- und Zugführer. Für besondere Verdienste wurden Ehrenzeichen in Silber und Gold für 25-jährige bzw. 35-jährige aktive Dienstzeiten verliehen. Unter den Gratulanten waren unter anderem Kreisbrandmeister Torsten Schams und Bezirksbrandmeister Mirko Braunheim.

Ebenfalls wurden Norbert Lückgen und Stefan Cornesse für ihre 40-jährige Mitgliedschaft sowie Roland Neveling, Karl-Heinz Klink und Ulrich Schernewski für 50 Jahre geehrt. Besonders hervorzuheben ist die Ehrung zweier Mitglieder, Willi und Herbert Dlugokinski, für ihre beeindruckende 60-jährige Zugehörigkeit zur Feuerwehr. Überreicht wurden die Ehrungen durch den Kreisfeuerwehrverband Vorsitzenden Guido Vogt, Jan Heinisch, Markus Feier sowie Uwe Schneiders.

Das Ehrenzeichen der Feuerwehr der Stadt Ratingen erhielt in diesem Jahr René Schubert, überreicht durch den 1. Beigeordneten Patrick Anders, zusammen mit Markus Feier und Uwe Schneiders. Die schöne Laudatio, gehalten von Kreisbrandmeister Thorsten Schams und dem ehemaligen Fachdezernenten Rolf Steuwe, war sowohl kurzweilig als auch informativ.

Ein besonderes Highlight folgte zum Schluss: René Schubert wurde mit dem Deutschen Feuerwehr Ehrenkreuz in Gold ausgezeichnet, der höchsten Ehrung im deutschen Feuerwehrwesen. Diese Ehrung wurde von Mirko Braunheim überreicht. Herzlichen Glückwunsch, René - und danke für dein Engagement!

Nach den vielen Ernennungen, Auszeichnungen und Grußworten wurde die Veranstaltung in die Hauptfeuer- und Rettungswache Ratingen verlegt, wo der festliche Abend in geselliger Runde ausklang.

Abschließend wurde der Jahresbericht der Feuerwehr Ratingen veröffentlicht. Interessierte haben die Möglichkeit, diesen auf der Homepage der Feuerwehr Ratingen herunterzuladen.

