FW Ratingen: Rettung eines gestürzten Pferdes

Ratingen (ots)

Breitscheid, 03. März 2025 - Während in der Ratinger Innenstadt die Vorbereitungen für den Rosenmontagszug auf Hochtouren liefen, wurde die Feuerwehr um 08:07 Uhr zu einem Einsatz nach Breitscheid alarmiert. Ein Pferd war am Vorabend auf einer Weide gestürzt und konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft aufrichten.

Die Feuerwehrleute setzten bei der Rettung ein sogenanntes Dreibein in Verbindung mit einem Hebegeschirr zur Großtierrettung ein. Mit diesem Gerät konnte das Pferd langsam und behutsam angehoben werden. Durch die langsame Entlastung der Gliedmaßen hatte das Tier die Möglichkeit, in seinen Beinen wieder zu Kräften zu kommen. Schließlich war das Pferd in der Lage wieder eigenständig zu stehen und aus eigener Kraft einige Schritte zu gehen.

Um sicherzustellen, dass es dem Pferd auch weiterhin gut geht, wurde vor vollständiger Belastung der Gliedmaßen ein Tierarzt hinzugezogen. Der Veterinär kümmerte sich im Anschluss an den Einsatz um das weitere Wohlbefinden des Tieres.

Im Einsätzen waren Kräfte der Berufsfeuerwehr, sowie der Löschzug Breitscheid.

