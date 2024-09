Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Roller gestohlen

Apolda (ots)

Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 19:30 Uhr wurde vom Hugo-Ruppe-Platz in Apolda ein Motorroller gestohlen. Der Besitzer selbst hatte den Diebstahl noch gar nicht bemerkt. Er hatte sein Fahrzeug mit einem Lenkradschloss gesichert, auf einem Parkplatz am Bahnhof stehen lassen und ist mit dem Zug auf Arbeit gefahren. Gegen 19:30 Uhr wurde der Roller völlig zerstört im Gebüsch einer Gartenanlage aufgefunden und die Polizei informiert, welche schließlich den Besitzer ausfindig machte und ihm die schlechte Nachricht überbringen musste.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell