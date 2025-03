Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Ereignisreicher Mittag für die Feuerwehr Ratingen

Ratingen (ots)

Ratingen, 01. März 2025 - Der 1. März 2025 entwickelte sich für die Feuerwehr und den Rettungsdienst in Ratingen zu einem außergewöhnlich ereignisreichen Tag. Ab den Mittagstunden wurden die Einsatzkräfte mehrmals zu unterschiedlichen Notfällen alarmiert.

Verkehrsunfall auf der BAB3

Um 13:14 Uhr wurde die Feuerwehr Ratingen zusammen mit dem Löschzug Hösel/Eggerscheidt, dem Löschzug Mitte und dem Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn BAB3 in Fahrtrichtung Oberhausen gerufen. Der Notruf erfolgte durch einen automatisierten E-Call, ausgelöst von einem Fahrzeug, das eine Kollision registriert hatte. Vor Ort stellte sich heraus, dass es zu einem Unfall zwischen vier Fahrzeugen gekommen war. Dank einer schnellen Erkundung und der zügigen Sichtung der beteiligten Personen durch den Rettungsdienst konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden. Es waren ausschließlich Blechschäden zu verzeichnen, alle Beteiligten blieben unverletzt.

Küchenbrand mit glücklichem Ausgang

Kaum zurück auf der Wache, wurden die Einsatzkräfte um 14:43 Uhr erneut alarmiert - diesmal zu einem gemeldeten Brand in einer Wohnung, bei dem noch Personen im Gebäude sein sollten. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein aufmerksamer Nachbar den Brand auf dem Herd eigenständig löschen konnte, bevor die Feuerwehr eintraf. Zudem brachte er die Bewohner in Sicherheit. Eine Untersuchung durch den Rettungsdienst ergab, dass keine größeren Mengen an Rauchgasen eingeatmet worden waren, sodass die Bewohner nach kurzer Kontrolle vor Ort bleiben konnten. Die Feuerwehr sicherte die Brandstelle und belüftete die Wohnung, um mögliche Gefahren zu beseitigen.

Verkehrsunfall auf der BAB52

Der dritte Alarm in Folge ereignete sich um 15:17 Uhr, als die Kräfte erneut auf die Autobahn gerufen wurden - dieses Mal auf die BAB52, wo ein Unfall zwischen sieben Fahrzeugen mit einem Überschlag und möglicherweise eingeklemmten Personen gemeldet wurde. Zunächst war von einer Vielzahl an Verletzten auszugehen. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass der Unfall lediglich zwei Fahrzeuge betraf und glücklicherweise niemand eingeklemmt war. Der Rettungsdienst sichtete die Betroffenen und stellte fest, dass drei Personen verletzt worden waren, die daraufhin in umliegende Krankenhäuser transportiert wurden. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und beseitigte Trümmerteile, um weitere Gefahren zu verhindern.

An allen Einsatzstellen wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes tatkräftig durch die Polizei unterstützt, die für die Absicherung und Organisation der Unfallstellen sorgte.

