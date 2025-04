Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, den 27.04.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Aurich - Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Aufmerksame Zeugen meldeten einer Zivilfunkwagenbesatzung am Samstagabend gegen 22:45 Uhr einen PKW, der die Baustelle der B72 trotz Sperrung aus Moordorf kommend durchfahren habe. Der PKW soll mit drei augenscheinlich alkoholisierten, männlichen Personen besetzt gewesen sein. Als die eingesetzten Beamten daraufhin nach dem PKW Ausschau hielten, kamen ihnen Radfahrer entgegen, die die Beamten auf einen verunfallten PKW im Bereich der Auricher Straße 88 hinwiesen. Bei Eintreffen der Beamten standen bereits drei sichtlich alkoholisierte Männer außerhalb des Fahrzeugs. Dank eines Zeugen konnte der 24-jährige Fahrzeugführer ausfindig gemacht werden. Wie sich herausstellte, war der junge Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, weshalb nicht nur ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, sondern auch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet wurde. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde zudem eine Blutprobe entnommen.

Aurich - Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Am Samstagmittag, zwischen 13:15 Uhr und 13:45 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Edeka Center Bruns, Dreekamp 18, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug soll dort einen grauen Skoda Kodiaq (Kennzeichen: Münster) im hinteren, linken Bereich beschädigt haben. Zeugen, die Angaben zum gesuchten Fahrzeug oder zum Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Aurich unter 04941-6060 in Verbindung zu setzen.

Altkreis Norden

Norden - Alkoholisierter Autofahrer

Am frühen Sonntagmorgen stellte eine Funkstreifenwagenbesatzung im Rahmen einer Verkehrskontrolle im Stadtgebiet Norden fest, dass der 28-jährige Fahrzeugführer des kontrollierten PKW alkoholisiert ist. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,88 Promille. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt.

Norden - Hund eingefangen

Eine aufmerksame Bürgerin konnte am Samstagvormittag einen im Stadtgebiet Norden freilaufenden Golden Retriever einfangen. Der Hund wartet im Tierheim Hage darauf, von seinen Besitzern abgeholt zu werden.

Landkreis Wittmund

Wittmund - Fahren ohne Fahrerlaubnis

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde um 03.04 Uhr eine 34 Jahre alte Frau mit ihrem PKW im Alten Postweg in Wittmund von einer Funkstreife kontrolliert. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass es sich bei der Fahrzeugführerin um eine alte Bekannte handelte, die nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und sich deswegen schon mehrere Strafverfahren einhandelte. Der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Halter wurde ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet.

Stedesdorf - Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen

Am Sonnabend, um 13.55 Uhr, fuhr eine 71 Jahre alte Urlauberin aus dem Heidekreis mit ihrem Opel Crossland von der Hauptstraße in Stedesdorf auf die Esenser Straße in Rtg. Wittmund. Dabei übersah sie eine 18 Jahre alte Frau mit ihrem VW Crosspolo, die auf der Esenser Straße in Richtung Wittmund fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Beide PKW erlitten einen Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Im Crosspolo befand sich noch eine 17 Jahr alte Beifahrerin. Alle drei beteiligten Frauen wurden zum Glück nur leichtverletzt.

