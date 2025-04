Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilungen der PI Aurich/Wittmund für Samstag, den 26.04.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Bagband - Streit im Festzelt

Im Festzelt vom Bagbander Markt ist es zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. In der Nacht zu Sonnabend griff ein 17 jähriger, einem 18-jährigen, im Zuge von Streitigkeiten an den Hals und verletzte diesen leicht. Die jungen Männer standen beide unter Alkoholeinfluss. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Ansonsten verlief der Bagbander Markt aus polizeilicher Sicht ruhig.

Verkehrsgeschehen

Norden - Pkw ohne Versicherung

Am Freitagabend, gegen 21 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 30-jährigen Autofahrer in der Bahnhofstraße in Norden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Pkw des Mannes nicht versichert ist. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Aurich - Trunkenheit im Verkehr

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete am frühen Sonnabendmorgen der Polizei einen verdächtigen Fahrzeugführer. Gegen 05:45 Uhr konnte das gemeldete Fahrzeug durch Beamte der Polizei Aurich im Bereich einer Tankstelle an der Emder Straße angetroffen und kontrolliert werden. Im Rahmen dieser Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 27-jährige Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,2 Promille. Nach der entnommenen Blutprobe, untersagten die Beamten die Weiterfahrt. Einen Führerschein konnte der nunmehr Beschuldigte nicht vorzeigen, so dass die weiteren Ermittlungen in dieser Angelegenheit andauern.

