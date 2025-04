Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Berauscht und ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag ist ein Autofahrer berauscht und ohne Fahrerlaubnis durch Ihlow gefahren. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete der Polizei gegen 20.15 Uhr, dass ein VW Fox ohne Kennzeichen auf der Westersander Straße fahren würde. Polizeibeamte konnten den 21 Jahre alten Fahrzeugführer und sein Auto kurze Zeit später antreffen. Es stellte sich heraus, dass keine Versicherung für den Pkw bestand, der Fahrer keine Fahrerlaubnis besaß und er zudem unter Einfluss berauschender Mittel stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Mehrere Verfahren wurden gegen den 21-Jährigen eingeleitet.

Upgant-Schott - Von Fahrbahn abgekommen

In Upgant-Schott ist am Sonntag eine Autofahrerin von der Straße abgekommen. Die 37-jährige VW-Fahrerin war gegen 9 Uhr auf der Straße Am Sandkasten aus Leezdorf kommend unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Durch den Unfall wurde sie leicht verletzt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Norderney - Betrunkene Radfahrerin stürzte

Eine betrunkene Radfahrerin ist am Samstag auf Norderney gestürzt. Die 60 Jahre alte Frau fuhr gegen 18.35 Uhr mit dem Rad auf der Jann-Berghaus-Straße in Richtung Herrenpfad. Sie stürzte alleinbeteiligt und zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Während der polizeilichen Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Frau deutlich alkoholisiert war. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 1,8 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren eingeleitet.

Brandgeschehen

Leezdorf - Scheune brannte

In der Nacht auf Montag hat in Leezdorf eine Scheune gebrannt. Aus bisher ungeklärter Ursache fing gegen 3.25 Uhr im Ovelgönner Weg ein Gebäude auf einem landwirtschaftlichen Hof Feuer. Der Bereich der Scheune, der als Unterstellplatz für Fahrzeuge genutzt wurde, stand bei Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand. Drei Autos wurden durch das Feuer zerstört. Der Schaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Euro-Bereich geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

