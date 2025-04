Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Einbruch und Vandalismus

Norden - Auto zerkratzt

Juist - Farbschmierereien

Moordorf - Auffahrunfall auf der Bundesstraße

Großefehn - Kind verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Einbruch und Vandalismus

Unbekannte sind in ein Gebäude in der Marktstraße in Aurich eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem ehemaligen Massagesalon. Sie schlugen die Fensterscheibe ein und beschädigten mehrere Gegenstände in den Räumlichkeiten. Zudem wurden Wände mit Farbe beschmiert und Baumaterial gestohlen. Der Tatzeitraum erstreckt sich vom 14. bis zum 28. April. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Norden - Auto zerkratzt

Ein bislang Unbekannter hat am Montag auf einem Parkplatz in Norden ein Auto zerkratzt. Beschädigt wurde ein grauer Suzuki Swift. Der Wagen stand zur Tatzeit, zwischen 19.45 Uhr und 20.15 Uhr, vor einem Discounter in der Gewerbestraße. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Juist - Farbschmierereien

Zu Farbschmierereien kam es am Sonntag auf Juist. Zwischen 12 Uhr und 16 Uhr beschmierten Unbekannte am Strandzugang 34 (Krebszugang) die Wände der öffentlichen Männertoilette mit schwarzer und roter Farbe. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei unter 04935 912570 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Moordorf - Auffahrunfall auf der Bundesstraße

Zu einem Auffahrunfall kam es am Montagmorgen auf der Auricher Straße (B 72) in Moordorf. Ein 44 Jahre alter Transporter-Fahrer fuhr gegen 8 Uhr hinter einer 30-jährigen Fiat-Fahrerin. Auf Höhe der Einmündung zum Ritzweg übersah der 44-Jährige, dass die Autofahrerin vor ihm verkehrsbedingt abbremste, und fuhr auf. Die 30-jährige Fiat-Fahrerin wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.500 Euro.

Moordorf - Unfall mit Sachschaden

Zwei Autofahrer sind am Montag in Moordorf kollidiert. Gegen 6.30 Uhr fuhr ein 63 Jahre alter Transporter-Fahrer auf dem Moorweg in Fahrtrichtung Kastanienweg. An der Einmündung zur Grenzstraße übersah er einen von rechts kommenden 28-jährigen VW-Fahrer und stieß mit ihm zusammen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 7.000 Euro geschätzt.

Norden - Unfallflucht

Eine Unfallflucht hat sich am Montag in der Schulstraße in Norden ereignet. Auf dem Parkplatz einer Bäckerei stieß ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 7 Uhr und 7.30 Uhr gegen einen grauen BMW X1. Der Kotflügel an der Beifahrerseite wurde beschädigt. Der Verursacher flüchtete unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Großefehn - Kind verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Großefehn ist am Montag ein Kind verletzt worden. Gegen 17.45 Uhr fuhr eine 47 Jahre alte Volvo-Fahrerin auf dem Postweg in Richtung Holtrop. Ein elfjähriger Junge auf einem Fahrrad fuhr dort auf dem Geh- und Radweg, geriet aber plötzlich auf die Fahrbahn. Die Frau bremste noch, stieß aber mit dem Jungen zusammen. Der Elfjährige wurde leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Großefehn - Autofahrerin kollidiert mit Radfahrer

Eine Autofahrerin ist am Montag in Großefehn mit einem Radfahrer kollidiert. Eine 65 Jahre alte Opel-Fahrerin war gegen 17.30 Uhr auf dem Postweg unterwegs und wollte in Holtrop nach rechts in den Postweg abbiegen. Zwei Radfahrer ließ sie passieren, einen dritten übersah sie aber offenbar. Es kam zum Unfall. Der 34-jährige Radfahrer wurde leicht verletzt.

Großefehn - Unfallflucht auf Parkplatz

In der Dorfstraße in Großefehn hat sich am Wochenende eine Unfallflucht ereignet. Zwischen Freitag, 22 Uhr, und Samstag, 1 Uhr, touchierte ein derzeit unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz am Bagbander Markt einen schwarzen Audi A1. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Die Polizei bittet unter 04944 914050 um Hinweise.

Norderney - Verkehrsteilnehmer kontrolliert

In der Woche vor Ostern hat die Polizei auf Norderney im Rahmen einer Schwerpunktkontrolle zahlreiche Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Die Beamtinnen und Beamten achteten dabei verstärkt auf Verstöße im Zusammenhang mit Ablenkung. Insgesamt wurden 19 Handyverstöße geahndet. Zwölf weitere Verstöße betrafen das Nichteinhalten der Gurtpflicht oder der Verkehrssperre. Derartige Kontrolle werden auch in Zukunft angekündigt wie auch ungekündigt stattfinden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell