POL-W: W Kind bei Unfall schwer verletzt

Wuppertal (ots) - Am vergangenen Samstagnachmitttag (01.02.2025, 14:40 Uhr), kam es in Ronsdorf zu einem größeren Polizeieinsatz. Nach einem Hinweis öffneten Spezialkräfte der Polizei gewaltsam eine Wohnung an der Talsperrenstraße und nahmen einen verdächtigen Mann (41) vorläufig fest. Die Erkenntnisse deuteten darauf hin, dass er plante, schwere Straftaten zu begehen. In der Wohnung, in der sich zudem eine ...

mehr