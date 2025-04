Polizei Hamburg

POL-HH: 250418-2. Tötungsdelikt im Hamburger Stadtpark - Ermittlung eines Tatverdächtigen und Zeugenaufruf

Hamburg (ots)

Auffindezeit: 17.04.2025, circa 17:20 Uhr Ort: Hamburg-Winterhude, Otto-Wels-Straße, Stadtpark

Nachdem Passanten gestern Nachmittag den Leichnam eines 18-Jährigen im Hamburger Stadtpark entdeckt haben, hat die Mordkommission (LKA 41) die Ermittlungen auf- und einen gleichaltrigen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen.

Passanten alarmierten gestern Nachmittag die Polizei, nachdem sie in einem Gebüsch in der Nähe des Planschbeckens eine offenbar regungslose männliche Person entdeckt hatten. Zum Einsatzort entsandte Einsatzkräfte stellten fest, dass es sich um eine männliche Person ohne Vitalzeichen handelte. Ein ebenfalls zum Fundort entsandter Notarzt konnte lediglich den Tod des Mannes feststellen.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) führte daraufhin die ersten Ermittlungen am Einsatzort, welche noch gestern von der Mordkommission (LKA 41) in Zusammenarbeit mit der Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft Hamburg übernommen wurden.

Im Rahmen dieser ergaben sich Hinweise, dass der Heranwachsende allem Anschein nach durch Gewalteinwirkung zu Tode gekommen war.

Im Laufe des heutigen Tages geriet ein ebenfalls 18 Jahre alter Bekannter des Geschädigten in den Fokus der Kriminalpolizei. Die Polizistinnen und Polizisten nahmen ihn im Anschluss an seine Vernehmung vorläufig fest und führten ihn dem Untersuchungsgefängnis zu. Dort wird der deutsche Staatsangehörige in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft morgen im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt.

Die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden dauern an.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die in dem Zeitraum vom späten Mittwochabend (16.04.2025) bis zum frühen Donnerstagmorgen (17.04.2025) verdächtige Beobachtungen im Bereich des Stadtparks sowie an der U-Bahnstation Borgweg gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Zim.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell