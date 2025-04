Polizei Hamburg

POL-HH: 250417-3. Identifizierung weiterer Beschuldigter nach tödlichem Balkonsturz

Hamburg (ots)

Zeit: 14.04.2025, 01:07 Uhr

Ort: Hamburg-Wilstorf, Soltauer Ring

Die Polizei und Staatsanwaltschaft haben am gestrigen Abend drei weitere Beschuldigte im Zusammenhang mit einem tödlichen Balkonsturz identifiziert und vorläufig festgenommen. Zum Ausgangssachverhalt siehe die Pressemeldung vom Montag unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6012870

Nach dem gewaltsamen Eindringen von mehreren Personen in eine Wohnung und dem Attackieren der Anwesenden war im weiteren Verlauf ein 15-Jähriger vom Balkon gestürzt und an seinen Verletzungen verstorben. Die Polizei hatte im Rahmen einer Fahndung bereits in derselben Nacht mehrere Tatverdächtige identifiziert und vorläufig festgenommen.

Die weiterhin andauernden Ermittlungen der Mordkommission und der Staatsanwaltschaft Hamburg führten zur Identifizierung von drei 18, 19 und 24 Jahre alten Syrern. Der 19-Jährige ist von Polizeibeamten aus Neumünster in Bordesholm, die beiden 18 und 24 Jahre alten Tatverdächtigen sind in Hamburg festgenommen worden. Die drei Beschuldigten werden heute einem Haftrichter zur Prüfung der Untersuchungshaft vorgeführt.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass der 15-jährige Geschädigte aus Angst vor den Eindringlingen über die Balkonbrüstung der Wohnung im 8. Obergeschoß kletterte, um auf einen darunterliegenden Balkon zu flüchten, wobei er sich jedoch nicht mehr halten konnte und abstürzte.

Insofern besteht bei allen derzeit identifizierten Beschuldigten der Verdacht der gemeinschaftlich begangenen versuchten gefährlichen Körperverletzung mit Todesfolge.

