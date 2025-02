Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg im Rahmen der Grenzkontrollen; 49-Jähriger im ICE 253 verhaftet

Kleve - Kempen - Kaldenkirchen (ots)

Die Bundespolizei hat am Donnerstagmorgen, 27. Februar 2025 einen 49-jährigen Slowaken in dem ICE 253 bei der Einreise aus den Niederlanden am Bahnhof Kaldenkirchen verhaftet. Die Staatsanwaltschaft in Augsburg suchte ihn mit einem Untersuchungshaftbefehl wegen Erpressung. Der Gesuchte wurde vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier nach Kempen gebracht. Der Haftrichter des Amtsgerichts Krefeld verkündetet noch am selben Tag den Untersuchungshaftbefehl.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell