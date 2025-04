Polizei Hamburg

POL-HH: 250418-1. 36-Jähriger verstirbt nach Polizeieinsatz in Hamburg-Billstedt

Hamburg (ots)

Zeit: 17.04.2025, 17:10 Uhr

Ort: Hamburg-Billstedt, Kleine Holl

Aufgrund eines verhaltensauffälligen Mannes kam es gestern Nachmittag im Stadtteil Billstedt zu einem Polizeieinsatz. Der 36-Jährige ist später in einem Krankenhaus verstorben.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befand sich der 36-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand, randalierte in seiner Wohnung und bedrohte die aufgrund dessen dort eingesetzten Polizistinnen und Polizisten im weiteren Verlauf mit einer Metallstange. Nachdem er diese nach mehrfacher Aufforderung vom Balkon geworfen hatte, äußerte der Mann, vom Balkon im sechsten Obergeschoss springen zu wollen. Als er im Begriff war, über die Balkonbrüstung zu klettern, gelang es den Beamtinnen und Beamten, ihn daran zu hindern und in Gewahrsam zu nehmen. Hierbei leistete der Mann erheblichen Widerstand.

Im weiteren Verlauf kollabierte der zwischenzeitlich zur Billstedter Wache (PK 42) transportierte 36-Jährige, woraufhin Polizistinnen und Polizisten umgehend Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiteten und die Rettungskräfte informierten. Diese transportierten den offenbar erheblich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehenden Mann unter Begleitung eines Notarztes und fortlaufenden Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus. Trotz eingeleiteter Notoperation verstarb der 36-Jährige dort am späten Abend.

Zur Todesursache ermittelt jetzt das Landeskriminalamt (LKA 414) im Rahmen eines Todesermittlungsverfahrens. Wie in solchen Fällen üblich, erhielt das Dezernat Interne Ermittlungen (DIE) Kenntnis vom Sachverhalt. Über etwaige strafrechtliche Ermittlungen wird dort nach dem Ergebnis des Todesermittlungsverfahrens entschieden.

Zim.

