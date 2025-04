POL-EU: Betrunkener Mann randaliert auf der Straße - In Gewahrsam genommen

Zülpich (ots) - Ein Mann (32) ist in einer Fachklinik untergebracht. Am gestrigen Donnerstag (3. April) flüchtete er um 18.25 Uhr im Rahmen seines täglichen begleiteten Ausgangs fußläufig in das angrenzende Wohngebiet. Mit einem Foto sucht die Polizei nach diesem Mann. Personenbeschreibung und Foto finden sich hier: https://polizei.nrw/fahndung/164596 Sachdienliche Hinweise werden telefonisch an 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de ...

