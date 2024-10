POL-BO: "Wohnungs-Einbruchs-Radar" - das Polizeipräsidium Bochum informiert wieder über die Verteilung der Wohnungseinbrüche

Herne (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Herne-Wanne am Donnerstagabend, 10. Oktober, ist eine 27-jährige Fußgängerin aus Essen schwer verletzt worden. Gegen 17.40 Uhr fuhr ein 50-jähriger Herner mit seinem Auto auf der Hauptstraße in Richtung Richard-Wagner-Straße. Im Kreuzungsbereich zur Berliner Straße beabsichtigte er nach links in diese abzubiegen. An dieser Stelle überquerte zeitgleich eine 27-jährige ...

