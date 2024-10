Polizei Bochum

POL-BO: Fußgängerin (27) bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Herne (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Herne-Wanne am Donnerstagabend, 10. Oktober, ist eine 27-jährige Fußgängerin aus Essen schwer verletzt worden.

Gegen 17.40 Uhr fuhr ein 50-jähriger Herner mit seinem Auto auf der Hauptstraße in Richtung Richard-Wagner-Straße. Im Kreuzungsbereich zur Berliner Straße beabsichtigte er nach links in diese abzubiegen. An dieser Stelle überquerte zeitgleich eine 27-jährige Fußgängerin aus Essen die Berliner Straße im Bereich der Fußgängerampel. Dabei kam es zur Kollision, sodass die Fußgängerin stürzte. Nach derzeitigen Erkenntnissen zeigten beide Ampeln der Verkehrsteilnehmer grünes Licht.

Durch den Sturz zog sich die 27-jährige Essenerin schwere Verletzungen zu und wurde von einer Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nicht.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell