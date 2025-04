POL-AUR: Wiesmoor - Vorübergehender Umzug der Polizeistation

Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Aurich - Einbruch und Vandalismus Unbekannte sind in ein Gebäude in der Marktstraße in Aurich eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem ehemaligen Massagesalon. Sie schlugen die Fensterscheibe ein und beschädigten mehrere Gegenstände in ...

mehr