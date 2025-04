Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hage-Pedelec entwendet/Aurich-Berauscht hinterm Steuer/Osteel-Unfall mit drei beteiligten Pkw/Aurich-Auffahrunfall mit leichtverletzter Person/Aurich-Zusammenstoß mit Radfahrerin/Aurich-Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Hage - Pedelec entwendet

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag ein Pedelec in Hage gestohlen. Die Täter verschafften sich gegen 1.50 Uhr unerlaubt Zutritt zu einer Garage in der Zeppelinstraße und entwendeten das darin befindliche schwarze Zweirad der Marke Falter. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Hage unter 04931 973980 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Berauscht hinterm Steuer

In der Nacht auf Mittwoch hielten Polizeibeamte einen Autofahrer in Aurich an und kontrollierten ihn. Die Beamten stellten während der Kontrolle in der Leerer Landstraße fest, dass der 24-jährige Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein entsprechender Vortest verlief positiv auf Kokain. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Der 24 Jahre alte Mann muss sich nun in einem Verfahren verantworten.

Osteel - Unfall mit drei beteiligten Pkw

In Osteel hat es am Montag einen Unfall mit drei beteiligten Autos gegeben. Ein 59 Jahre alter VW-Fahrer war gegen 11.30 Uhr auf der Brookmerlander Straße in Richtung Osteel unterwegs. Er übersah, dass vor ihm ein 19-jähriger Renault-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr hinten auf. Der Renault wurde durch den Aufprall auf einen vor ihm wartenden Dacia geschoben. Verletzt wurde durch den Zusammenstoß niemand. An allen drei Fahrzeigen entstand Sachschaden.

Aurich - Auffahrunfall mit leichtverletzter Person

Am Dienstag hat es in Aurich einen Auffahrunfall mit einer leichtverletzten Person gegeben. Gegen 12.35 Uhr fuhr eine 25-jährige VW-Fahrerin auf der Leerer Landstraße in Richtung Leer. Eine vor ihr fahrende 37 Jahre alte Seat-Fahrerin musste verkehrsbedingt warten. Das übersah die 25-Jährige und fuhr hinten auf. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Seat auf einen davorstehenden Audi geschoben. Die 37-Jährige wurde leicht verletzt. Alle Fahrzeuge wurden beschädigt.

Aurich - Zusammenstoß mit Radfahrerin

In Aurich wurde am Dienstag eine Fahrradfahrerin leicht verletzt. Ein 69 Jahre alter Transporter-Fahrer war um 13.50 Uhr auf der Von-Jhering-Straße unterwegs. Als er nach rechts auf ein Firmengelände abbog, übersah er eine 23 Jahre alte vorfahrtberechtigte Radfahrerin. Ein Zusammenstoß ließ sich nicht mehr vermeiden. Die Fahrradfahrerin stürzte und verletzte sich leicht.

Aurich- Nach Unfall geflüchtet

Ein Unfallverursacher ist am Dienstag unerlaubt geflüchtet. Ein derzeit unbekannter Autofahrer stieß zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr auf einem Supermarkparkplatz in der Straße Heerenkamp gegen einen schwarzen Opel Insignia. Das Auto wurde durch den Zusammenstoß im vorderen Bereich beschädigt. Ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, entfernte sich der Autofahrer vom Parkplatz. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941 606215 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell