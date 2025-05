Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Fünf Verletzte bei Auffahrunfall

Auf der Norder Straße (Bundesstraße 72) in Engerhafe (Südbrookmerland) sind am Donnerstag mehrere Personen bei einem Auffahrunfall verletzt worden. Gegen 13 Uhr kam der Verkehr an einer roten Ampel in Höhe Kirchwyk zum Stillstand. Ein 24-jähriger Mercedes-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf mehrere vor ihm haltende Fahrzeuge auf. Durch den Aufprall wurden vier Autos ineinandergeschoben. Fünf Personen in den insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen wurden leicht verletzt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Vier Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten vollgesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf eine mittlere fünfstellige Summe geschätzt.

Hage - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Mittwoch in Hage. Zwischen 12 Uhr und 13.30 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz einer Arztpraxis im Hinkenaweg einen geparkten Pkw. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04931 9210.

Osteel - Grundstücksmauer beschädigt

Im Utlangwehrsweg in Osteel hat sich am Dienstag eine Unfallflucht ereignet. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte zwischen 15.30 Uhr und 17 Uhr mit einer Grundstücksmauer. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern. Die Polizei nimmt sachdienliche Hinweise unter 04931 9210 entgegen.

Brandgeschehen

Südbrookmerland/Theene - Garagen brannten

Zu einem Garagenbrand kam es in der Nacht zu Freitag auf einem Grundstück in Theene (Südbrookmerland). In der Theener Straße gerieten aus bislang ungeklärter Ursache eine Garage, eine Doppelgarage und ein Holzschuppen in Brand. Gegen 1 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Während der Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann durch eine explodierende Gasflasche leicht verletzt. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Der entstandene Sachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

