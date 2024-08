Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rennigen: Auseinandersetzung zwischen Verkehrsteilnehmern - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Weil der Stadt, Tel. 07033 5277-0 oder E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen einer Auseinandersetzung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern, zu der es am vergangenen Freitag (26.07.2024) auf der Kreisstraße 1007 bei Renningen gekommen ist. Ein 68-jähriger VW-Lenker und ein 48 Jahre alter Mann gerieten gegen 16.45 Uhr auf dem Teilstück der K 1007 zwischen der Bundesstraße 295 und dem Abzweig in Richtung des Ihinger Hofs in einen Streit. Hintergrund soll ein verkehrsrechtliches Fehlverhalten des 68-Jährigen gewesen sein, das der Jüngere fotografisch festgehalten habe. Die Auseinandersetzung gipfelte darin, dass der VW-Fahrer ein Beil aus seinem Fahrzeug geholt und den 48-Jährigen damit bedroht habe. Die Polizei sucht nun insbesondere eine Frau und einen Mann, beide zwischen 30 und 40 Jahren alt, die gemeinsam in einem schwarzen Porsche unterwegs waren und Zeugen der Bedrohung geworden sein sollen.

