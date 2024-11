Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang (bereits lokal)

Augsburg (ots)

Asbach-Bäumenheim - Am Sonntag (03.11.2024), gegen 14.00 Uhr, befuhr ein 66-Jähriger mit seinem Kleintransporter die Straße An der Königsmühle und wollte auf die Mertinger Straße einbiegen. An der dortigen Einmündung fuhr der Fahrer jedoch offenbar aus medizinischer Ursache geradeaus weiter und prallte mit der Fahrzeugfront gegen die Leitplanke. Der 66-Jährige wurde hierbei verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Im Laufe des Nachmittags verstarb der 66-Jährige im Krankenhaus.

Am Transporter sowie an der Leitplanke entstand ein Schaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Die Mertinger Straße musste während der Unfallaufnahme für mehr als zwei Stunden komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet, es kam zu keinen größeren Verkehrsbeeinträchtigungen.

