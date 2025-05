Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 04.05.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Ladendiebin löst Sicherungsanlage aus

Am Samstagmittag verließ eine 37-jährige Frau aus Marienhafe ein Schuhgeschäft in der Innenstadt und löste dabei die Diebstahlsicherungsanlage aus. Die Mitarbeiter heilten die Frau auf und stellten in ihrer Handtasche ein Paar Schuhe fest, welche sie mutmaßlich entwenden wollte. Die Polizei wurde hinzugezogen und leitete ein Ermittlungsverfahren gegen die Frau ein.

Aurich - Falsche Polizeibeamte kontrollieren Fahrzeuge

Zeugen meldeten am Sonntag, 04.05., kurz nach Mitternacht, dass auf dem Gelände eines Reifenhandels in der Innenstadt falsche Polizeibeamte unterwegs seien, die mit Warnwesten bekleidet und mit Blaulicht am Fahrzeug Verkehrskontrollen vor Ort durchführen. Die "echte" Polizei erschien schnell am Ort und konnte vier junge Männer, im Alter von 20-22 Jahren, aus den Gemeinden Rechtsupweg und Südbrookmerland, in einem Fahrzeug feststellen. Als die Männer den Streifenwagen erblickten, zogen sie schnell ihre getragenen Warnwesten aus und versuchten ein auf dem Armaturenbrett liegendes Blaulicht verschwinden zu lassen. Bei der anschließenden Kontrolle wurden im Fahrzeuginneren entsprechende Blaulichter, eine Schreckschusswaffe und ein Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt. Die vier Männer müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen Amtsanmaßung verantworten.

Südbrookmerland - Fahrräder aus Schuppen entwendet

In der Zeit von Donnerstag, 01.05., bis Samstag, ca. 09:00 Uhr, wurden aus einem Schuppen im Beerenweg zwei E-Bikes entwendet. Der oder die Täter sind bislang unbekannt. Die Polizei bittet unter 04941-606215 um Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen können.

Verkehrsgeschehen

- keine presserelevanten Ereignisse -

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

- keine presserelevanten Ereignisse -

Verkehrsgeschehen

Norden - schwerer Verkehrsunfall

Am frühen Samstagnachmittag kam es in Leybuchtpolder zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen befuhren ein Autofahrer und ein Motorradfahrer die Greetsieler Straße in Fahrtrichtung Norden. Im Bereich Leybuchtpolder kam es dann während eines Überholvorganges zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der 34-jährige Motorradfahrer in einen Seitengraben geschleudert wurde. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 45-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt. Für die Dauer der Bergung und Verkehrsunfallaufnahme war die Greetsieler Straße zeitweise vollgesperrt.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Marx - Diebstahl aus Verkaufsstand

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde aus einem Selbstbedienungshäuschen in der Marxer Hauptstraße eine Geldkassette mit Bargeld entwendet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Wittmund, Tel. 04462-9110, in Verbindung zu setzen.

Willmsfeld - Sachbeschädigung löst Feuerwehreinsatz aus

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Kummer Weg in Willmsfeld zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Dieser war auf einem Grundstück abgestellt. Unbekannte hatte den Pkw beschädigt und hierbei auch eine übelriechende unbekannte Flüssigkeit auf den Pkw geworfen. Die Eigentümer des Pkw mussten sich auf Grund Übelkeit und Atemwegsreizung in ärztliche Behandlung begeben, konnten das Krankenhaus aber kurz darauf wieder verlassen. Durch die Polizei wurde die Freiwillige Feuerwehr Holtriem und der Gefahrenzug des Landkreises Wittmund alarmiert. Nach Abspülen des Pkw konnte Entwarnung gegeben und der Einsatz beendet werden. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es stehen eine gefährliche Körperverletzung und Sachbeschädigung im Raum. Die Hintergründe sind zurzeit noch unklar.

Verkehrsgeschehen

- keine presserelevanten Ereignisse -

