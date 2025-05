Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Neuharlingersiel - Unfallflucht am Hafen

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Zu einer Unfallflucht kam es am Sonntag in Neuharlingersiel. Auf dem Parkplatz Am Hafen West stieß ein bislang unbekannter Autofahrer vermutlich beim Einsteigen mit der Fahrertür gegen einen geparkten Skoda Octavia. Es entstand Sachschaden. Der Verursacher flüchtete von der Örtlichkeit, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Er soll einen roten Skoda Karoq gefahren haben. Der Vorfall ereignete sich zwischen 1.45 Uhr und 13.30 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

