Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Tumultbildung bei Amateurfußballspiel sorgt für Abbruch der Partie und zwei Strafanzeigen

Werne (ots)

Zu einem Polizeieinsatz kam es am 03.04.2025, gegen 21.30 Uhr, bei einem Amateurfußballspiel am Grotedahlweg in Werne.

Im Laufe des Spielbetriebes kam es zu einer Tumultbildung auf dem Spielfeld bei dem der 27-jährige Schiedsrichter zu Boden fiel. Tatverdächtig in diesem Zusammenhang ist ein 33-jähriger Mann aus Werne mit deutscher Staatsbürgerschaft. Im weiteren Verlauf versuchte ein 44-jähriger Ordner aus Werne die Situation am Spielfeldrand zu beruhigen. Dabei wurde er durch eine bislang unbekannte männliche Person vermutlich geschlagen und leicht verletzt. Der unbekannte Täter wird als 180 cm - 185 cm großer Mann beschrieben.

Hinweise zur Identität des bislang unbekannten Tatverdächtigen bitte an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420 oder 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell