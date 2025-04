POL-UN: Bergkamen - Polizei führt Alkohol- und Drogenkontrollen durch

Holzwickede (ots) - Am Mittwoch (02.04.2025) kam es in dem Zeitraum von 08.00 Uhr bis 18.30 Uhr zu einem Einbruch in eine im zweiten Obergeschoss befindliche Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Arnsberger Weg" in Holzwickede. Bislang unbekannte Täter entwendeten, nachdem sie mehrere Räume durchwühlt hatten, Bargeld. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch ...

