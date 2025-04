Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Polizei sucht Eigentümer von möglichem Diebesgut

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Kamen (ots)

Am 11.12.2024 wurden in einem Feldweg der Verlängerung Auf dem Spiek in Richtung des Turmweges mehrere Gegenstände aufgefunden und durch die Polizei sichergestellt.

Hierbei handelt es sich um einen Tresor (100 x 45 x 45 cm), ein graues zerstörtes Sparschwein und zwei Tüten mit verschiedenen Schlüsseln.

Die Ermittlungen zum Eigentümer der Gegenstände verliefen bisher erfolglos. Weiterhin konnten sie keiner vorliegenden Strafanzeige zugeordnet werden.

Wo sind die Gegenstände abhandengekommen? Hinweise dazu oder zum Eigentümer bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220 oder 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell