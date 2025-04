POL-UN: Holzwickede - Bürgersprechstunde des Bezirksdienstes mit Polizeihauptkommissar Dennis Kischel und Polizeihauptkommissar Thomas Kulinski

Kamen (ots) - Am Montag (31.03.2025) kam es gegen 20:20 Uhr zu einem Brand einer Mülltonne in der Gutenbergstraße. Die brennende Restmülltonne musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Kamen unter den Rufnummern 02303 9213220, 02303 921 0 oder per Mail an ...

mehr