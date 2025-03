Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Brand eines Papiercontainers

Werne (ots)

Am Samstag (29.03.2025) kam es zu einer Sachbeschädigung durch Feuer auf einem Parkplatz eines Lebensmittelladens an der Straße "Alte Münsterstraße" in Werne. Gegen 22.40 Uhr brannte dort ein Papiercontainer. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht, verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

Es wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung durch Feuer eingeleitet.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Werne unter 02389 921 3420 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

