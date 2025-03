POL-UN: Selm - Kradfahrer bei Sturzgeschehen schwer verletzt

Selm (ots) - Durch das Aufhebeln einer Balkontür an der Straße Sundernburg gelangten Unbekannte in der Zeit vom 16.03.2025 bis 29.03.2025 in eine Hochparterrewohnung in einem Mehrfamilienhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen flüchteten die Täter anschließend mit Schmuck. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Werne ...

