POL-UN: Kamen - Brand einer Mülltonne

Bergkamen (ots) - In dem Zeitraum von Donnerstag (27.03.2025) um 19:30 Uhr bis Freitag (28.03.2025) um 07:15 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Werkstatt in der Oberen Erlentiefenstraße. Unbekannte Täter hebelten die Tür zu dem Gebäude auf und entwendeten diverse Werkzeuge. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Kamen unter den Rufnummern 02303 9213220, 02303 921 0 ...

