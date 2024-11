Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorradfahrer und Sozius nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Wassenberg (ots)

Am Sonntag (3. November) ereignete sich auf der Erkelenzer Straße ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Motorradfahrer verletzte. Gegen 12.15 Uhr war eine 35 Jahre alte Frau mit ihrem Pkw auf der Erkelenzer Straße in Fahrtrichtung Gladbacher Straße unterwegs, als ihr ein Motorradfahrer mit Sozius auffiel, der sich mit seinem Krad unmittelbar hinter dem Fahrzeug der Wegbergerin befand und immer wieder nah auffuhr. In Höhe eines Wanderwegs, der rechtsseitig der Fahrbahn in ein Waldstück führt, riss der Kradfahrer den Lenker hoch und versuchte erfolglos, den Wagen der Frau nur auf dem Hinterrad fahrend, zu überholen. Er stieß hierbei gegen die linke Heckseite des Pkw und stürzte auf die Fahrbahn. Der Sozius flüchtete sofort zu Fuß über den Wanderweg in unbekannte Richtung. Der Fahrer des Motorrads, der augenscheinlich verletzt war, richtete sich schwerfällig wieder auf, bestieg sein Bike und flüchtete in Fahrtrichtung Gladbacher Straße. Beide Männer waren hager, zirka 180 Zentimeter groß und trugen schwarze Motorradhelme. Der Fahrer war schwarz bekleidet, der Sozius trug einen braunen Kapuzenpullover. Das Motorrad war schwarz. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Flüchtigen machen können. Zuständig ist in diesem Fall das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell