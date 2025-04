Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Zeugen nach Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses gesucht

Holzwickede (ots)

Am Mittwoch (02.04.2025) kam es in dem Zeitraum von 08.00 Uhr bis 18.30 Uhr zu einem Einbruch in eine im zweiten Obergeschoss befindliche Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Arnsberger Weg" in Holzwickede.

Bislang unbekannte Täter entwendeten, nachdem sie mehrere Räume durchwühlt hatten, Bargeld.

Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Unna zu melden: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell