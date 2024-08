Herforst (ots) - Am 19.08.2024 in der Zeit von ca. 14:00 Uhr bis 16:15 Uhr wurde auf einem öffentlichen Parkplatz in der Römerstraße in Herforst ein geparkter blauer BMW durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich unter der Tel.: 06561-96850 mit der ...

mehr