POL-UN: Unna - Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl

Unna (ots)

Eine bislang unbekannte männliche Person ist am Freitag (07.02.2025) gegen 16.05 Uhr in einer Parfümerie an der Bahnhofstraße in Unna erschienen.

Dort hat der Unbekannte mehrere Parfümflacons entwendet.

Auf Beschluss des Amtsgerichtes Hamm veröffentlicht die Polizei jetzt Fahndungsbilder des tatverdächtigen Mannes.

Hier der Link zum Fahndungsportal der Polizei NRW mit den Lichtbildern:

https://polizei.nrw/fahndung/164553

Hinweise zur Ergreifung des unbekannten Mannes bitte an die Polizei in Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

