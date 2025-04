Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach Raub am 31.12.2024

Lippstadt (ots)

Am Silvestertag kam es um 17:20 Uhr in Lippstadt zu einem Raub auf einen Netto-Markt in der Erwitter Strasse. Ein bislang unbekannter Täter betrat den Verkaufsraum und begab sich zum Kassenbereich. Dort drohte er einer Kassiererin unter Vorhalt eines Messers und forderte sie zur Herausgabe des Bargeldes. Alle bisherigen Ermittlungen haben noch nicht zur Ergreifung des Täters geführt, so dass die Kriminalpolizei nun auf die Hilfe von möglichen Zeugen angewiesen sind. Das Fahndungsfoto kann unter folgendem Link eingesehen werden: https://polizei.nrw/fahndung/166399

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell