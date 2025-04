POL-SO: Kontrollen des gewerblichen Personen-/Güterverkehrs

Werl (ots) - Über die Feiertage kam es in der Straße "Maifeld" in Werl zu einem Diebstahl aus einem Baucontainer. Der oder die Täter brachen das Vorhängeschloss auf und entwendeten eine Kehrmaschine im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrages. Spuren haben die Täter nicht hinterlassen. Daher sucht die Polizei nun Zeugen die etwas Verdächtiges in dem Bereich beobachtet haben. Diese melden sich bitte bei der Polizei in Werl unter 02922 91000 oder suchen die nächste ...

mehr