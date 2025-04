POL-SO: Pflasterstein gegen Pizzeria geworfen

Bad Sassendorf (ots) - Am Eingang der Schützenhalle in der Schützenstraße in Bad Sassendorf wurden zwischen letzten Freitag und Samstag zwei Defibrillatoren entwendet. Da dies in der Vergangenheit öfters vorgekommen ist, hat der Eigentümer die beiden Geräte getrackt und konnte diese auch in der Wilhelmstraße orten. Die Polizei stattete den vermeintlichen Dieb einen Besuch ab. Dieser machten keine Angaben zu dem ...

mehr