POL-SO: Diebstahl von Defibrillatoren

Geseke (ots) - In der Zeit vom 19.04.2025, 18:30 Uhr, bis zum 20.04.2025, 13 Uhr, entwendeten Diebe aus einem am Fahrbahnrand geparkten VW Golf Ausweispapiere und eine unbekannte Menge an Bargeld. Aufbruchspuren konnten an dem in der Pastor-Balkenhol-Straße geparkten Pkw nicht vorgefunden werden. Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer 02941/91000 an die Polizei in Lippstadt. Rückfragenvermerk für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Soest Pressestelle Polizei ...

