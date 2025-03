LPI-J: Auto zerkratzt

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hummelshain: Auf die Ersparnis des Jugendclubs in Hummelshain hatten es bislang unbekannte Diebe abgesehen. Sie suchten das Objekt auf und gelangten über ein Fenster gewaltsam ins Innere. Anschließend verschwand man mit der Beute in unbekannte Richtung. Der Einbruch ist am vergangenen Sonntag festgestellt und sogleich die Polizei verständigt worden. Die Ermittlungen zur Tat dauern an. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

