Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brandmelder alarmierte Einsatzkräfte

Jena (ots)

Zum Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst kam es am Sonntagmittag in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Erfurter Straße. Ein Brandmelder im Objekt löste aus, sodass von einem Feuer ausgegangen war. Vor Ort konnte aber schnell Entwarnung gegeben werden. Ein Bewohner ließ aus Versehen sein Essen auf dem Herd anbrennen, sodass der Melder auslöste. Die Hitzequelle konnte eigenständig entfernt werden. Da es zu keinen Verletzungen oder Beschädigungen gekommen ist, rückten die Einsatzkräfte im Anschluss wieder ab.

