Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung ID Jena

Jena (ots)

Radfahrer angefahren und anschließend geflüchtet

In den Abendstunden des 21.03.2025 wurde ein 30 - jähriger Fahrradfahrer durch einen unbekannten Pkw angefahren. Der Radfahrer befuhr gegen 22:50 Uhr die Karl-Liebknecht-Straße. Auf Höhe der Kieserstraße touchierte der Pkw den Radfahrer, welcher daraufhin stürzte. Anschließend setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort, ohne dem Gestürzten Hilfe zu leisten.

Die Polizei Jena sucht für diesen Vorfall Zeugen (Tel. 03641-810).

Fahren unter Einfluss berauschender Mittel

Am Wochenende, 21.03.25 - 23.03.2025, wurden mehrere Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Jena durchgeführt. Unter anderem wurden drei E-Scooter-Fahrer fahrender Weise unter Betäubungsmitteleinfluss und/oder Alkoholeinfluss festgestellt. Die Polizei weist hier erneut darauf hin, dass E-Scooter verkehrsrechtlich als Kraftfahrzeuge eingestuft sind.

Schlägerei in der Innenstadt Jenas

Am 21.03.2025 teilte ein Zeuge mit, dass im Bereich des Löbdergrabens vor dem dm-Markt eine körperliche Auseinandersetzung zwischen drei Personen stattfindet. Zwei unbekannte männliche Personen sollen auf eine weitere männliche Person gemeinsam eingeschlagen haben. Anschließend flüchtete der Angegriffene, wurde jedoch von den zwei Angreifern verfolgt. Trotz sofortiger umfangreicher Fahndungsmaßnahmen wurden die Personen nicht festgestellt.

Die Polizei Jena sucht Zeugen zum Vorfall. Sachdienliche Hinweise unter Tel. 03641- 810.

Passanten attackiert

Am 21.03.2025 stiegen gegen 22:50 Uhr zwei junge Männer auf Höhe der Haltestelle Sparkassenarena in die Straßenbahn. Während der Fahrt in das Stadtzentrum wurden beide von weiteren Mitfahrern der Bahn beleidigt. Nachdem die zwei Männer die Bahn im Bereich des Paradiesbahnhofes verließen, wurden sie von mehreren Personen körperlich attackiert. Hierbei wurden die Personen zum Teil schwer verletzt.

Die Polizei bittet um Hinweise zum Vorfall unter Tel. 03641-810.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell