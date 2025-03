Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gefährdung des Straßenverkehrs - Zeugen gesucht

Weimar (ots)

Am Samstag kam es gegen 10:20 Uhr auf der Bundesstraße 7 zwischen den Ortslagen Umpferstedt und Frankendorf zu einer gefährlichen Verkehrssituation. Ein polnischer Sattelzug befuhr die Bundesstraße 7 aus Richtung Umpferstedt in Richtung Frankendorf, als ihm zwei bislang unbekannte Pkw entgegenkamen. Einer der beiden Pkw setzte in diesem Bereich trotz Gegenverkehr zu einem Überholmanöver an und nutzte dabei die Fahrspur des Sattelzuges. Der Lkw-Fahrer konnte eine Kollision mit dem entgegen kommenden Pkw nur durch ein abruptes Ausweichmanöver nach rechts in eine Feldwegeinfahrt verhindern. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Jedoch geriet der Sattelauflieger bei den Versuchen des Fahrers, sein Fahrzeug aus der Einfahrt zu manövrieren, in den Straßengraben und drohte umzukippen. Zur Bergung des Sattelzuges musste ein Abschleppdienst mit schwerer Bergetechnik und Kran anrücken. Für die Dauer der Bergung war die B7 für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt. Die Polizei Weimar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den beteiligten Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weimar (Telefon 03643 8820, E-Mail pi.weimar@polizei.thueringen.de) zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell