Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda

Jena (ots)

Räuberischer Diebstahl: Dreiste Täterinnen schlagen zu

Am Samstag den 22.03.2025 gegen 17:00 Uhr gingen zwei polizeibekannte weibliche Personen im LIDL-Supermarkt in Apolda auf Diebestour. Eine Täterin trug einen Rucksack und die andere befühlte diesen mit diversen Energydrinks und Kinderschokolade. Dies wurde durch engagierte Mitarbeiterinnen beobachtet. Auf die Handlung angesprochen, gaben die Personen an, die Waren bezahlen zu wollen. Die Mitarbeiterinnen beobachteten das rege Treiben der beiden Täterinnen und warteten im Kassenbereich. Eine der beiden Personen durchquerte dann den Kassenbereich ohne für die Waren zuzahlen. Daraufhin wurde die Person durch eine Mitarbeiterin festgehalten. Dies schlug folgen um sich und riss sich mit Kraftaufwand von der Mitarbeiterin los. Beide Täterinnen flüchteten in der Folge fußläufig in Richtung Stadtzentrum. Die Polizeiinspektion Apolda setzte zur Täterergreifung alle verfügbaren Streifenwagenbesatzungen zur Nahbereichsfahndung ein. Im Rahmen dieser konnten die beiden Täterinnen durch die erfahrenen Polizeikollegen der Polizei Apolda auf Grund der passenderen Personenbeschreibung im Stadtgebiet aufgegriffen werden. Bei der Durchsuchung der beiden Personen konnte schließlich das gesamte Beutegut im Rucksack aufgefunden werden. Nachdem beiden Täterinnen zur Strafverfolgung ein Fotoshooting der Polizei bekamen wurden diese wieder auf freien Fuß gelassen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell