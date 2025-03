LPI-J: Betrunken mit dem Auto unterwegs

Weimar (ots) - Am Freitagnachmittag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in Bergern gerufen. Ein 37-jähriger Anwohner wollte zuvor offensichtlich das schöne Wetter nutzen, um Unkraut auf seinem Grundstück zu entfernen. Bei der Bekämpfung des Unkrautes mit einem Brenner entzündete sich aus unbekannter Ursache eine Hecke und diese ging in Flammen auf. Durch die Flammen wurde der Dachkasten des Einfamilienhauses auf dem betreffenden Grundstück leicht in ...

mehr