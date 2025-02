Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Feuer in Grevenbroich: Polizei sucht mögliche Brandstifter

Grevenbroich (ots)

Am Freitagabend (21.2.) ist es in Grevenbroich zu mehreren Bränden gekommen. Gegen 21:10 Uhr stand eine Papiermülltonne an der Straße Am Flutgraben in Flammen. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Zeugen konnten Hinweise auf eine Gruppe Jugendlicher geben, die möglicherweise mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten. Demnach haben sich vier oder fünf Personen in Richtung Bergheimerstraße entfernt.

Gegen 21:20 Uhr brannte an der Gerberstraße eine weitere Mülltonne. Um etwa 22:20 Uhr wurde an einer Bushaltestelle an der Rheydter Straße ein Feuer gemeldet. Hier brannten mehrere Zeitungen. Alle Brände konnten von der Feuerwehr gelöscht werden, der entstandene Sachschaden kann aktuell nicht beziffert werden. Personen kamen bei den nächtlichen Feuern nicht zu Schaden.

Zu einem vierten Brand kam es am Samstag (22.2.) um etwa 20:25 Uhr. Hier war ein Mülleimer an der Bergheimer Straße betroffen. Das entsprechende Gelände ist nur durch Überwinden eines Zauns zugänglich. Ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Gebäude konnte dank aufmerksamer Zeugen und durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr verhindert werden. Am selben Abend waren unweit der Tatörtlichkeit bei einer Personenkontrolle zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren aufgefallen, die Sturmfeuerzeuge mit sich trugen. Ob hier eine Verbindung zu den Bränden besteht, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Außerdem wird aufgrund der räumlichen Nähe geprüft, ob es zwischen den Brandgeschehen einen Zusammenhang gibt.

Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 11 aufgenommen. Die Polizei bittet zur Klärung der Fälle um die Mithilfe der Bevölkerung: Verdächtige Beobachtungen können unter der Rufnummer 02131 3000 gemeldet werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell