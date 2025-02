Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruchsversuche in Kaarst und Neuss

Kaarst / Neuss (ots)

In der Zeit von Mittwoch (19.02.), circa 12:00 Uhr, auf Samstag (22.02.), etwa 10:00 Uhr, versuchten Unbekannte eine Hauseingangstür am Sauerbruchweg in Kaarst aufzuhebeln. Die Tatverdächtigen gelangten nicht in das Reihenhaus.

Am Samstag, zwischen 18:00 Uhr und 22:30 Uhr, versuchten Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus an der Körnerstraße in Neuss zu gelangen. Der Versuch die Hauseingangstür aufzuhebeln, scheiterte nach ersten Erkenntnissen.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Die Polizei rät: Sichern Sie Fenster und Türen! Beratung unter Telefon 02131 300-0.

