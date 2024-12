Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gefährliche Körperverletzung - Einbruch in Kindertagesstätte und Schulgebäude

Gefährliche Körperverletzung

Fulda. Am Mittwoch (18.12.) kam es in der Keltenstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet ein 60-jähriger Mann aus Hünfeld gegen 10.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Fast-Food-Restaurants in einen Streit mit einem unbekannten Mann. Im weiteren Verlauf schlug der Unbekannte dem Hünfelder unvermittelt mit einer Taschenlampe gegen den Kopf. Der 60-Jährige kam zu Fall und verletzte sich dabei am Bein. Er musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Der Hünfelder beschreibt den Unbekannten, der mit einem blauen VW-Kombi mit dem Teilkennzeichen HG unterwegs war, folgendermaßen: circa 50 Jahre alt, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, mittellange graue Haare zum Zopf gebunden, bekleidet mit einer grauen Jacke, Jeans und einer Kappe. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Kindertagesstätte und Schulgebäude

Neuhof. Zwischen Dienstagabend (17.12.) und Mittwochmorgen (18.12.) brachen Unbekannte in eine Kindertagesstätte in der Bahnhofstraße ein. Dazu hebelten sie eine Balkontür im Erdgeschoss auf und durchsuchten im Anschluss die Räumlichkeiten. Die Täter stahlen Bargeld und hinterließen rund 650 Euro Sachschaden.

Auch ein Schulgebäude in der Johannes-Kepler-Straße wurde in der gleichen Nacht zum Ziel von Einbrechern. Dort hebelten die Täter eine Eingangstür auf und durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen. Sie stahlen Bargeld und hinterließen rund 1.500 Euro Sachschaden.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

