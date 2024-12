Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach versuchtem Raub - Kennzeichendiebstahl

Zeugenaufruf nach versuchtem Raub

Alsfeld. Am Dienstag (17.12.), gegen 18.40 Uhr, wurde eine 34-Jährige in der Straße "An der Hessenhalle" Opfer eines Raubes. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurde die Frau auf dem Gehweg von einem unbekannten Mann aufgefordert, Bargeld auszuhändigen. Da sie dies ablehnte schlug ihr der mutmaßliche Täter in die Rippen. Er flüchtete anschließend ohne Diebesgut in Richtung einer nahegelegenen Tankstelle.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- Männlich, circa 1,70 m groß, osteuropäisches Erscheinungsbild, trug einen schwarzen Windbreaker mit Reflektor-Applikationen, schwarze Schuhe und einen Dreitagebart

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Kennzeichendiebstahl

Lauterbach. Unbekannte stahlen zwischen Dienstag (03.12.) und Dienstag (17.12.) die beiden amtlichen Kennzeichen VB-OS 179 eines Pkw. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum auf einem frei zugänglichen Parkplatz in der Vogelsbergstraße abgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

