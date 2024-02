Polizei Köln

POL-K: 240228-1-K Brandstiftung an Waschstraße - Zeugensuche - Firma setzt Belohnung für Hinweise aus

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

In der Nacht auf Sonntag (11. Februar) gegen 4.15 Uhr sollen zwei Männer an einer Lkw-Waschstraße an der Straße Am Eifeltor in Rondorf Feuer gelegt und erhebliche Schäden angerichtet haben. Für Hinweise, die zur Identifizierung der/des Täter/s führen, hat das geschädigte Unternehmen eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro ausgelobt. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschütteten die Unbekannten - einer davon mit einer auffälligen roten Jacke bekleidet - Brandbeschleuniger an der rückwärtigen Gebäudeseite und zündeten ihn an.

Das Kriminalkommissariat 15 bittet um Hinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell